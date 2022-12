Super-Papa: Bradley Cooper Hand in Hand mit Töchterchen Lea

Bradley Cooper (47) ist ein cooler Papa. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Irina Shayk (36) hat der Hollywoodstar Töchterchen Lea (5). Offiziell ist das Paar getrennt, doch sie scheinen ein harmonisches Familienleben für die Kleine aufrecht erhalten zu wollen. Immerhin gibt es immer wieder Gerüchte, dass der Schauspieler und das Model trotz der Trennung noch eine enge und vielleicht sogar romantische Beziehung zueinander hätten. Doch nun machte Bradley erst einmal einen Vater-Tochter-Ausflug.

Fotografen erwischten gestern einen lässigen Bradley zusammen mit seiner Tochter. Gegen die New Yorker Kälte gewappnet trug der "Hangover"-Darsteller einen dunklen Trenchcoat mit Beanie und einer coolen Sonnenbrille. An der Hand hielt er die fünfjährige Lea, die ebenfalls in einen dicken Mantel eingepackt war. Das Mädchen unterhielt sich mit einer Freundin, die auf einem Roller nebenher fuhr. Bradley schien bei dem Spaziergang sichtlich gute Laune zu haben, denn er schenkte den Paparazzi sogar ein freundliches Schmunzeln.

Auch wenn ihre Eltern eigentlich kein Paar mehr sind, scheint die Möglichkeit für Lea, dass sie ein Geschwisterchen bekommt, nicht ganz ausgeschlossen. Ein Insider verriet Page Six, dass Irina mit ihrem Ex wohl noch ein Baby plane. Sie wünsche sich, dass ihre Tochter mit Geschwistern aufwachse und nicht als Einzelkind. Und Bradley soll von der Idee einer Familienvergrößerung ganz angetan sein.

Said Elatab/MEGA Bradley Cooper, Schauspieler

Said Elatab/MEGA Bradley Cooper (r.) und seine Tochter Lea, Dezember 2022

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den 76. Golden Globe Awards

