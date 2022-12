Untröstlich! Kerry Katona verpasst Auftritt ihrer Tochter

Kerry Katona (42) hat viel um die Ohren! Die Atomic Kitten-Sängerin ist Mutter von fünf Kindern. Den Nachwuchs, der aus ihren drei gescheiterten Ehen stammt, hat sie mit in ihre aktuelle Beziehung zu Ryan Mahoney gebracht. Zuletzt ließ die Britin sich Eizellen einfrieren, um ihre Familie eventuell noch weiter zu vergrößern. Offenbar kämpft die TV-Persönlichkeit allerdings bereits jetzt damit, Job und Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Kerry verpasste nun eine Schulaufführung ihrer Tochter.

In ihrer OK!-Kolumne gab die 42-Jährige preis, dass sie aufgrund von Proben wenig Zeit für ihre Kinder habe. "Max hat eine schwierige Zeit in der Schule, deshalb ist es schwer, nicht dabei zu sein. Und dann habe ich eine Aufführung verpasst, die DJ an ihrer Schule gemacht hat", erklärte sie. "Man hat mir Videos geschickt, auf denen sie tanzt, und sie sah so süß aus. Ich weinte mir die Augen aus, weil ich so traurig war, dass ich nicht bei ihr war", fügte die Musikerin hinzu.

Obwohl die Fünffachmama offenbar weitere Kinder haben möchte, hatte sie bereits vergangenes Jahr verkündet, dass sie nie wieder schwanger sein will. Bei der Geburt ihrer jüngsten Tochter Dylan-Jorge hatte Kerry mit schweren Komplikationen zu kämpfen. Deshalb komme für sie nur noch eine Leihmutterschaft infrage.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney und ihren Kindern

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im April 2022

