Zweiter Exit: Auch dieser Promi-BB-Star scheidet heute aus

Welcher Promi verpasst ganz knapp die Chance auf das Finale? In der heutigen Folge von Promi Big Brother wurde bereits am Anfang angekündigt, dass an diesem Tag zwei Kandidaten aus dem Promi-Haus ausziehen müssen. Der erste Exit fand bereits zu Beginn der Sendung statt – Katy Karrenbauer (59) musste heute als Erstes die Garage verlassen. Erst am Ende mussten zwei weitere Bekanntheiten um die Chance auf den Sieg zittern. Die Zuschauer haben zwischen Micaela Schäfer (39) und Jay Khan (40) entscheiden, wer nicht am Finale teilnehmen darf.

Einen Tag vor der finalen Folge musste Jay als Zweites die Show verlassen. In einem Spiel mussten sich die verbleibenden fünf Kandidaten darum duellieren, wer als Erstes in das Finale des Promi-Hauses einziehen darf und somit keine Angst vor dem zweiten Exit haben muss. In der ersten Runde des Duells "Tannenbaumweitwurf" konnten sich Sam Dylan (31) und Rainer Gottwald (56) durchsetzen und durften noch mal gegeneinander antreten. Beim Weihnachtslieder erraten zog Rainer an Sam vorbei. Somit zog er als Erster ins Finale ein und nahm Menderes (38) mit zurück ins Loft.

Jay wurden noch mal die schönsten Augenblicke seiner Zeit im Promi-Haus gezeigt, nachdem der die Arena betreten hat. Nach dem kurzen Video bedankte er sich für die Zeit der letzten Tage und bei seinen Anrufern.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Collage: Jay Khan und Menderes bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Rainer Gottwald und Menderes bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Menderes und Jay Khan bei "Promi Big Brother" 2022

