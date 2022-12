"Angst vor Fans": Katy Karrenbauer erklärt Menderes-Schutz

Mit ihnen wollte sich Katy Karrenbauer (59) nicht anlegen! Die Schauspielerin schied kurz vor dem Finale aus Promi Big Brother aus. Die "Hinter Gittern"-Darstellerin konnte sich nicht gegen Rainer Gottwald (56) durchsetzen, der mehr Zuschaueranrufe als sie bekam. Im TV-Container war auffällig, dass sich die Stars sehr schwer damit getan haben, Menderes (38) für den Exit zu nominieren. Jetzt erklärte Katy, was die Bewohner daran gehindert hat!

"Wenn man Menderes mitbekommt, dann merkt man, dass er wie ein kleines Kind ist oder ein großer Junge. Er trägt das Herz auf der Zunge. Er ist so verletzlich, dass man ihn schützen will", meinte Katy bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Sowohl die Bewohner als auch die Zuschauer hätten es nicht übers Herz bringen können, den DSDS-Kultkandidaten auf die Exit-Liste zu setzen. Doch das sei nicht der einzige Grund gewesen, warum Menderes fast nie nominiert wurde. "Das andere ist die Angst vor seinen Fans, das hat uns alle ein bisschen begleitet. Wenn man Menderes nominiert, denkt man, dass man die Hälfte der Menschen in Deutschland gegen sich hat", weiß die 59-Jährige.

Das seien jedoch nicht die Gründe gewesen, warum Jay Khan (40) Menderes nicht nominierte, betonte dieser im Interview mit Promiflash. "Bei so einem Experiment ist mir latte, wie wer eventuell in der Gunst der Leute steht", stellte der Sänger klar. Er habe den Entertainer weder aus "Mitleid" noch wegen "seines angeblichen Welpenschutzes" nicht nominiert, sondern weil er viel über ihn erfahren und eine gute Zeit mit ihm gehabt habe.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

