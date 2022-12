Chrishell Stause durfte G Flip nicht zu Event mitbringen!

Chrishell Stause (41) ist außer sich vor Wut! Im Mai machte die Selling Sunset-Bekanntheit ihre Beziehung zu G Flip öffentlich. Seither teilt die Beauty immer wieder niedliche Liebesbotschaften und Beiträge aus dem gemeinsamen Alltag mit dem Gesangstalent. Auch bei musikalischen Auftritten von G Flip ist der Reality-TV-Star deshalb oft am Start – die TV-Bekanntheit selbst musste nun jedoch ohne das Stimmwunder auskommen. Chrishell wurde offenbar untersagt, G Flip mit auf ein Event zu nehmen!

Via Twitter ließ Chrishell ihren Emotionen am Mittwoch freien Lauf und wetterte öffentlich gegen die Veranstalter der People's Choice Awards. "Ich bin gerade ziemlich verärgert und werde das womöglich später bereuen. Aber die Veranstalter haben mir nicht erlaubt, meinen Partner mit zu dem Event zu bringen", ärgerte sie sich im Netz, während ihre anderen Co-Stars eine Begleitung mitnehmen durften. Auch wenn G Flip zum Zeitpunkt der Veranstaltung ohnehin keine Zeit gehabt hätte, verstehe sie nicht, warum ausgerechnet sie nicht an dem Event hätte teilnehmen dürfen.

Dabei ist G Flip nicht nur ein Flirt der 41-Jährigen – immerhin könne sich das australische Musiktalent in Zukunft auch Nachwuchs mit Chrishell vorstellen. "Ich sehe definitiv Kinder in der Zukunft. Zwei Menschen, die dasselbe Geschlecht haben, können trotzdem Kinder bekommen", verriet G Flip im People-Interview.

Getty Images Chrishell Stause bei den People's Choice Awards 2022

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip

