Das haben die Promi-BB-Stars am häufigsten bei Penny gekauft

Ganz klar: Man geht nicht wegen des guten Essens zu Promi Big Brother! Heute findet nach über zwei Wochen endlich das große Finale der zehnten Staffel statt. Bis auf ein paar Leckereien im Luxusbereich haben die Promi-Bewohner sich in den vergangenen Tagen nur von dem ernährt, was sie selbst oder auch die VIP-Besucher im Container-eigenen Penny einkaufen konnten – hierfür gab es meist nur ein knappes Budget. Zu welchen Lebensmitteln haben die "Promi Big Brother"-Stars wohl am häufigsten gegriffen? So viel vorab: Allzu gesund war ihre Ernährung nicht...

Der Sender Sat.1 hat alle Einkäufe zusammengerechnet und kam zu folgendem Ergebnis: Die Bewohner der Garage haben bei einem Budget von 209 Euro für 187,44 Euro eingekauft. Dabei ließen sie am meisten Geld für die folgenden Produkte im Discounter: acht Flaschen Ketchup, 27 Pakete Nudeln, 14 Päckchen Toast und 13 Päckchen Brot. Speziell für DSDS-Sternchen Menderes (38) wurden sechs Packungen veganer Käse geshoppt. Ansonsten gönnten sich die VIPs auch vereinzelt Luxusprodukte wie Sekt, Kekse oder Kartoffelsalat.

Was passiert eigentlich mit den übrig gebliebenen Waren? "Sämtliche Waren aus dem Penny-Markt, die nicht eingekauft wurden, sowie die gesamten verbliebenen Lebensmittel am Ende der Staffel gehen an die Kölner Tafel sowie an den Verein Street Angels", erklärte Sat.1.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Knossi bei "Promi Big Brother"

Menderes bei "Promi Big Brother"

Jeremy Fragrance bei "Promi Big Brother"

