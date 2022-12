Das würden Promi-BB-Finalisten mit dem Preisgeld anstellen!

Heute Abend ist es endlich so weit: Der Sieger von Promi Big Brother 2022 wird gekürt! Box-Manager Rainer Gottwald (56), Erotiksternchen Micaela Schäfer (39), Realitystar Sam Dylan (31) und DSDS-Bekanntheit Menderes (38) sind noch im Rennen um den Sieg – und die Prämie über 100.000 Euro. Wer von ihnen am Ende gewinnen wird, wird sich noch zeigen. Trotzdem haben die Finalisten sich teilweise schon Gedanken gemacht, was sie mit dem Preisgeld anstellen würden...

Gegenüber Sat.1 betont Rainer: "Die Kohle – sollte ich gewinnen – brauche ich nicht für mich. Ich will einfach nur so gewinnen." Der 56-Jährige hätte eine sehr noble Verwendung für die 100.000 Euro im Sinn: "Ich kenne genügend Leute, auch in Thailand, die wenig Geld haben. Und etwas geht auch an ein Hospiz, das ich gut kenne."

Sam hat bisher keinen Plan: "Ich habe noch nie darüber nachgedacht, was ich mit den 100.000 Euro machen würde. Ich glaube, ich lege es erst mal an", verrät der einstige Prince Charming-Star. "Vielleicht dann noch schön verreisen oder meine Eltern einladen – aber das ist alles noch ganz weit weg."

Mica wiederum hat da schon ein paar mehr Ideen: "Ganz trocken würde ich das wohl für die Altersvorsorge anlegen: Auch ein Nacktmodel wird irgendwann älter." Doch das ist natürlich noch nicht alles: "Vielleicht mit Mutti und Omi im Gepäck einen schönen Urlaub machen", schwärmt die 39-Jährige.

Und wie sieht es bei Menderes aus? "Was ich mit dem Geld mache, wenn ich gewinne, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das ist ja schon sehr viel Geld", gibt der Sänger zu. Dann ergänzt er ehrlich: "Da ich ja sehr sparsam bin, kann ich die Frage jetzt einfach nicht beantworten."

