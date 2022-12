Dritte Brust: Promi-BB-Bewohner schockiert von Micaelas Plan

Micaela Schäfer (39) bekommt Gegenwind. Das Erotiksternchen ist unter den Finalisten der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel. In der Show überzeugte sie ihre Fans bisher nicht nur optisch. Zuschauer finden, dass die Moderatorin sehr hilfsbereit ist und stets ein offenes Ohr für ihre Mitbewohner hat. Doch jetzt eckte Micaela mit einem Thema bei ihren Mitstreitern an. Sie konnten es so gar nicht nachvollziehen, dass die 39-Jährige eine dritte Brust haben möchte...

"Es gab ein Ärzteteam, das es gemacht hätte. Die hätten meine eigenen Brüste verkleinert und in der Mitte einen Expander rein, der nach und nach mit Kochsalzlösung aufgefüllt wird", erklärte Micaela im Gespräch mit Katy Karrenbauer (59) und Sam Dylan (31) bei "Promi Big Brother". "Warum will Micaela selbst aus sich einen Freak machen? Um aufzufallen? Ich rate dringend davon ab. Das sieht fürchterlich aus", konnte die Schauspielerin gar nicht fassen, was sie da hört.

Ähnlich sah es Sam. "Ich kenne das nur aus Horrorfilmen. Ich möchte Micaela nicht mit einer dritten Brust sehen", gruselte sich der ehemalige Prince Charming-Kandidat. Doch die DJane möchte sich nicht davon beirren lassen. "Es ist freaky, aber irgendwie spannend", erklärte Micaela, die nach wie vor ihre Pläne in die Tat umsetzten möchte.

