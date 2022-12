Für Bruder: Ashton Kutcher wollte sich als Kind Leben nehmen

Ashton Kutcher (44) wollte seinen Bruder retten. Michael Kutcher kam nur wenige Minuten nach seinem Zwillingsbruder Ashton auf die Welt. Im Gegensatz zu dem Schauspieler wurde er jedoch mit einer spastischen Störung des Nerven- und Muskelsystems geboren. Die beiden Brüder hatten in der Vergangenheit kein gutes Verhältnis zueinander. Doch jetzt packte Ashton aus, dass Michael als Kind lebensbedrohlich erkrankte – und Ashton wollte ihm sein Herz spenden!

Michael war in der achten Klasse, als die Ärzte bei ihm ein vergrößertes Herz feststellten. Die Mediziner gaben ihm noch einen Monat zu leben, sollte er kein Spenderherz finden, erklärte Ashton bei The Checkup With Dr. David Agnus. Doch sein Zustand verschlechterte sich viel schneller als erwartet. Ashton wurde damals bereits von seinen Eltern zu seinem Bruder gebracht, damit er sich verabschieden konnte. Dann kam der 44-Jährige auf einen furchtbaren Gedanken. Er dachte darüber nach, sich vom Balkon zu stürzen, damit Michael mit seinem Herzen überleben könnte. "Ich dachte mir, wenn jemand passt, dann ich", erzählte Ashton unter Tränen.

"Ashton ging zu seinen Eltern und sagte: 'Nehmt mein Herz.' Er hat es genau so gesagt. Er wollte es wirklich seinem Bruder geben", erinnerte sich der Arzt Dr. Agus an den Moment zurück. Glücklicherweise wurde noch rechtzeitig ein passender Organspender gefunden, woraufhin Michael die lebensrettende Herztransplantation erhielt.

Getty Images Ashton Kutcher in Los Angeles, Kalifornien

Getty Images Michael und Ashton Kutcher bei der World May Hear Gala im Jahr 2013

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis

