Zweite Hochzeit noch 2022: Jessica Haller verrät Details!

Warum nur einmal heiraten? Das denken sich auch Jessica (32) und Johannes Haller (34)! Im Dezember 2021 gaben sich die Ex-Bachelorette-Stars superromantisch im verschneiten Österreich ihr Eheversprechen. Doch bei der einen Hochzeit soll es nicht bleiben, wie die Influencerin bereits verraten hat. Doch wie und wann wollen sie und Johannes sich erneut das Jawort geben? Jetzt verriet Jessi ein paar Details zu ihrer zweiten Trauung – die sehr bald stattfinden wird!

Bild berichtete die 32-Jährige nun: "Wir wollen im Dezember ein zweites Mal heiraten, aber nur für uns ganz alleine. Unsere standesamtliche Hochzeit war schon so groß mit unseren Allerliebsten, dass wir gedacht haben, dass wir noch mal etwas nur für uns machen wollen." Dann stellte Jessi klar: "Diese ganz, ganz große Hochzeit, die alle von uns erwarten, werden wir nicht machen." Doch wo wird die private, zweite Zeremonie denn stattfinden? "Es geht in die Wüste...", deutete die Braut an.

Direkt nach ihrer Hochzeit in der Wüste soll es dann Kontrastprogramm geben: "Unsere Familie ist komplett in Deutschland verstreut. Darum haben wir alle nach Österreich eingeladen, wo wir zum ersten Mal geheiratet haben. Dort werden wir zusammen die Weihnachtsfeiertage verbringen", plauderte Jessica aus. Was sagt ihr zu den Plänen der Hallers? Stimmt ab!

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller im Mai 2022

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Hallers Hochzeit 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

