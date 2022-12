Lila Moss sieht ihrer Mutter Kate zum Verwechseln ähnlich

Stiehlt sie ihrer Mutter die Show? Lila Moss (20) ist die Tochter des weltberühmten Models Kate Moss (48). Auch sie selbst gilt mit ihren 20 Jahren bereits als erfolgreiches Nachwuchsmodel. Für viele wahrscheinlich kein Wunder, da sie die Moss-Gene in sich trägt und somit für das Show-Business gemacht ist. Lila besuchte am vergangenen Montag die britischen Fashion-Awards in London. Dabei sah sie ihrer Mutter in ihrem gewagten Outfit zum Verwechseln ähnlich.

In ihrem schwarzen Kleid blieb den Betrachtern nicht viel Raum für Fantasie. Das bodenlange Dress bestand aus einem Mesh-Stoff, durch den der passende schwarze Slip deutlich zu erkennen war. Ansonsten trug sie nichts weiter darunter. Lediglich eine undurchsichtige Stoffschicht bedeckte die Brüste der Londonerin. Die Schulterträger waren so geschickt drapiert, dass sie die Schultern und ein Teil des Dekolletés freilegten. Einen ähnlichen Look trug ihre Mutter bereits im November dieses Jahres auf dem Coke Light Event. Auch ihr Paillettenkleid war durchsichtig und ihre intimste Stelle wurde lediglich mit einem Höschen bedeckt.

Auch im Modelbusiness scheint ihr Karriereweg ähnlich auszusehen. Genau wie ihre Mama unterschrieb Lila im September einen Vertrag mit dem Modelabel Calvin Klein (80). Kate Moss hatte im Jahr 1992 mit einer Kampagne von CK Jeans ihren Durchbruch geschafft.

Anzeige

Getty Images Lila Moss au den Fashion Awards in London 2022

Anzeige

Getty Images Kate Moss mit ihrer Tochter Lila, 2019

Anzeige

ActionPress Kate Moss im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de