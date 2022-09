Nach Mama Kate Moss: Jetzt modelt Lila (19) für Calvin Klein

Vor rund 30 Jahren startete Kate Moss (48) ihre traumhafte Karriere im Modelbusiness – und zwar mit einer ganz bestimmten Werbekampagne: Die Blondine posierte damals oben ohne für das US-amerikanische Label Calvin Klein. Bis heute gilt sie als eines der erfolgreichsten Models der Welt. Jetzt tritt Kates Tochter in ihre Fußstapfen: Auch Lila (19) stand jetzt für Calvin Klein vor der Kamera!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Lila jetzt ein Bild der Kampagne: Auf dem Schwarz-Weiß-Foto posiert die 19-Jährige in einem bauchfreien Oberteil und einer Jeans des Labels – außerdem blitzt der Bund einer Unterhose der Marke an ihrer Hüfte hervor. "Ich bin so dankbar, ein Teil der neuen Calvin-Klein-Kampagne von Alasdair McLellan zu sein", schwärmte das Model von der Zusammenarbeit mit der Modemarke und dem Fotografen.

Und auch Lilas Fans sind von ihrem neuen Projekt total hin und weg. In der Kommentarspalte hinterließen sie der Beauty zahlreiche Komplimente. "Du bist unglaublich", "Du siehst Kate so ähnlich" oder auch "Wunderschön", schrieben beispielsweise drei User auf der Fotoplattform.

