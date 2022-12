"Mein Herz": Ryan Reynolds schwärmt von seiner Blake Lively

Ryan Reynolds (46) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Der kanadisch-amerikanische Schauspieler und seine Frau Blake Lively (35) haben erst im September wunderbare Neuigkeiten aus ihrem Privatleben verkündet: Das Paar erwartet nach seinen drei Töchtern Inez, Betty und James derzeit erneut Nachwuchs. Jetzt fasste der Deadpool-Darsteller sein großes Glück in Worte: Ryan schwärmte in aller Öffentlichkeit von seiner Frau Blake!

Bei den People's Choice Awards wurde Ryan der sogenannte Icon Award verliehen – und laut People bedankte er sich dafür während seiner Rede vor allem bei seiner Familie. "Blake und meine Mädchen, ihr seid wirklich mein Herz, meine Hoffnung, mein Glück", schwärmte der Vierfachpapa in spe und fügte hinzu: "Ich mache manchmal Scherze darüber, dass mich meine Familie erschöpft, aber in Wirklichkeit gebt ihr mir mehr Kraft, als ein Mann es je verdienen würde."

Zudem richtete Ryan auch liebevolle Worte an den Rest seiner Familie: Der "Free Guy"-Darsteller bedankte sich beispielsweise bei seinen Geschwistern, seiner Mutter und bei seinem verstorbenen Vater. "Junge, wenn er sehen könnte, was hier alles passiert, wäre er weniger von all dem hier beeindruckt, sondern am meisten von seinen drei kleinen Enkelinnen", betonte er.

Getty Images Blake Lively and Ryan Reynolds, Beverly Hills 2022

Getty Images Ryan Reynolds mit Tochter James, seinem Baby und Ehefrau Blake Lively

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Deadpool 2"-Premiere

