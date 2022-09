Süße Kugel-Überraschung: Blake Lively ist wieder schwanger!

Was für eine schöne Überraschung: Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (45) bekommen noch ein Kind! Mit dieser Nachricht überrumpelte das Hollywood-Traumpaar jetzt seine Fans – aber nicht etwa via Instagram: Ohne Vorwarnung tauchte die schöne Schauspielerin am Donnerstag mit Babybauch bei einem Event auf! Auch diese Schwangerschaft steht der Gossip Girl-Darstellerin mal wieder hervorragend. Es wird nach James, Inez und Betty das vierte Kind für Blake und Ryan.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de