Menopause: So hat Dana Schweiger zehn Kilo abgenommen!

Dana Schweiger (54) spricht offen über ihr Abnehm-Geheimnis! Bei der Ex-Frau von Til Schweiger (58) sind bereits 2020 zahlreiche Kilos gepurzelt. Und auch in diesem Jahr sagte sie ihrem Gewicht den Kampf an: Die gebürtige US-Amerikanerin hat in nur zwölf Wochen sage und schreibe zehn Kilo abgenommen. Aber wie hat es Dana eigentlich geschafft, so viel Gewicht in so kurzer Zeit abzunehmen? Jetzt verriet die Moderatorin ihr Geheimnis...

Im Interview mit Bunte erklärte Dana jetzt, dass ihr Hormonhaushalt aufgrund der Menopause im Ungleichgewicht gewesen sei – und das hat sich wohl auch auf ihre Taille ausgewirkt. Nach einem Termin bei einer Hormonspezialistin habe sie eine Therapie in Form einer Creme und Kapseln begonnen. Zusätzlich habe sie auf ein Diät-Programm von WeightWatchers gesetzt. "Es ist wichtig, auf eine gesunde Ernährung zu achten und sich viel zu bewegen, 8.000 Schritte am Tag oder ein 45-minütiger Spaziergang sind ausreichend", betonte die 54-Jährige.

Während der Wechseljahre habe Dana zusätzlich weitere Symptome bemerkt – sie habe sich nämlich "müde und ein bisschen deprimiert" gefühlt. "Das Hormongleichgewicht ist für die körperliche und geistige Gesundheit von Frauen von entscheidender Bedeutung und wird von Allgemeinärzten nicht ausreichend berücksichtigt", hob sie hervor.

Getty Images Dana Schweiger

Dana Schweiger

Dana Schweiger

