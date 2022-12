Nach Takeoffs Tod: Darum bittet sein Cousin Offset nun Fans

Rapper Offset (30) musste in den vergangenen Wochen einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Sein Cousin Takeoff (✝28) ist bei einer Schießerei in Texas erschossen worden. Dass der Tod seines Familienmitgliedes eine große Lücke in dem Leben des Musikers hinterlässt, wird vor allem in den sozialen Medien immer wieder deutlich. Denn er teilt seine Trauer mit seinen Fans. Nun hat Offset ein Anliegen an seine Community!

Auf Instagram fordert der Mann an der Seite von Rapperin Cardi B (30) seine Community jetzt auf: "Bitte postet nur über Takeoff, wenn er in einem guten Licht dargestellt wird!" Damit die Fans des 30-Jährigen ganz sicher verstehen, wie er das meint, untermauert er seine Aussage mit einem Bild von Jesus Christus.

Mit seinem Beitrag könnte der "Pure Water"-Interpret auf ein Gerücht anspielen, das laut TMZ aktuell in den sozialen Medien kursiert. Demnach streiten sich die Eltern seines verstorbenen Cousins derzeit um den Nachlass ihres Sohnes. Der soll vor seinem Tod kein Testament aufgesetzt haben.

Takeoff und Offset, Rapper

Offset und Takeoff im Februar 2018

Rapper Takeoff im September 2017

