Drei Wochen nach Tod: Offset vermisst alles an Takeoff (†27)

Offset (30) trauert um seinen Cousin Takeoff (✝28). Die beiden US-Amerikaner bildeten mit ihrem weiteren Familienmitglied Quavo (31) das Hip-Hop-Trio Migos – nun sind Offset und Quavo aber nur noch zu zweit. Dahinter steckt ein tragischer Grund: Takeoff kam im November bei einer Schießerei ums Leben. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke im Leben seiner Angehörigen. Nun zollte Offset seinem verstorbenen Cousin nochmals Tribut im Netz.

Drei Wochen sind jetzt vergangen, seit der erst 27-Jährige ums Leben kam. Auf Instagram postete Offset nun eine Aufnahme von Takeoff, auf der er lächelt – in der Betitelung des Beitrags verlieh er seiner Trauer Ausdruck. "Ich vermisse alles an dir, besonders dieses Lächeln", schrieb der Rapper zu dem Bild seines Cousins.

Der Post bewegte Offsets Fangemeinde zutiefst. In der Kommentarspalte hinterließen zahlreiche Nutzer ihre Beileidsbekundungen und aufmunternde Worte. "Ich denke an dich! Ich wünsche dir in dieser schweren Zeit viel Kraft!" oder "Ich kann es immer noch nicht fassen. Mein Beileid", schrieben die Follower unter den Beitrag.

Anzeige

Getty Images Offset, Takeoff und Quavo im Juni 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Takeoff, Quavo und Offset

Anzeige

Getty Images Migos im Mai 2017 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de