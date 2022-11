Emotional: Ellen Pompeo verabschiedet "Grey's Anatomy"-Fans

Ellen Pompeo (53) nimmt Abschied. Seit der ersten Staffel der Krankenhausserie Grey's Anatomy ist die Schauspielerin mit an Bord. Ohne ihre Hauptrolle der Meredith Grey ist das Format kaum vorstellbar. Dennoch macht sie jetzt Schluss. In der kommenden Staffel werden die letzten Folgen mit Meredith laufen. Ein emotionaler Moment für die Darstellerin: Im Netz nimmt Ellen jetzt Abschied von ihren Fans.

"Ich bin unendlich dankbar und überwältigt von all der Liebe und der Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Serie 19 Staffeln lang habt zukommen lassen", richtet sich Ellen über Instagram an die "Grey's Anatomy"-Fans. Ihre Reise in der Serie und in ihrer Figur sei ohne die Unterstützung der Anhänger so nicht möglich gewesen und das bedeute ihr viel. "Ich liebe euch wahnsinnig und schätze euch sehr. Und das ist nicht das erste Mal, dass ihr diese Achterbahnfahrt mitmacht. Ihr wisst, dass die Serie weitergehen muss – und ich werde auf jeden Fall wiederkommen und euch besuchen", verspricht die 53-Jährige abschließend noch.

In den Kommentaren zeigen sich aber nicht nur Ellens Fans traurig über ihren Ausstieg, sondern es melden sich auch Kollegen wie Kate Walsh (55) zu Wort: "Ich liebe und verehre dich für immer und ewig, Ellen. Sag niemals 'Auf Wiedersehen'... Nur ein 'bis später', Puppe." Einige ihrer Follower zeigen sich aber enttäuscht über ihren Weggang: "Kein 'Grey's Anatomy' für mich ohne dich, aber danke für alles."

Everett Collection / ActionPress Ellen Pompeo und Sandra Oh während Dreharbeiten zu "Grey's Anatomy" 2014

Getty Images Ellen Pompeo bei einem "Grey's Anatomy"-Event in Hollywood, Kalifornien

Getty Images Kate Walsh, Schauspielerin

