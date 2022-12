Schwangere Jenna Johnson trauert um ihre verstorbene Nichte

Jenna Johnson (28) und ihre Familie durchleben zurzeit eine schwierige Zeit. Die Dancing with the Stars-Bekanntheit und ihr Mann Val Chmerkovsky lernten sich in der gleichnamigen Show kennen und schließlich lieben. 2019 hatten sich die beiden Tänzer im Kreise ihrer Liebsten das Jawort gegeben – im Juli dieses Jahres verkündete die Beauty ihre Schwangerschaft. Doch jetzt gibt es traurige Nachrichten für Jenna: Ihre Nichte ist verstorben.

"Mein kleiner Bruder und meine süße Schwägerin haben das Unvorstellbare durchgemacht, als sie letzte Woche ihr kleines Mädchen verloren haben", teilte die 28-Jährige via Instagram mit. In dieser schwierigen Situation sei Jenna einiges klar geworden: "Ich habe ihre Beispiele für Hoffnung und unermessliche Stärke in dieser herzzerreißenden Zeit bewundert." Am Ende fügte sie hinzu: "Ich bin so dankbar für die Familie, dass unsere ganze Familie zu Ehren unserer wunderschönen Nichte Lennon Sky Johnson zusammen sein konnte."

Jenna hatte auf ihrem Profil Bilder von der Trauerfeier geteilt, wie sich ihre Liebsten um den Sarg der Kleinen versammelten. Viele "Dancing with the Stars"-Kollegen wie Peta Murgatroyd (36) drückten ihre Beileidsbekundungen aus: "Es ist schwer, diesen Beitrag zu 'liken'. Ich sende dir und deiner Familie ganz viel Liebe."

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson mit ihrer Familie bei der Trauerfeier

Instagram / jennajohnson Jenna Johnsons Bruder mit seiner Frau

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd, Tänzerin

