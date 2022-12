Selten: Tom Hanks posiert mit Sohn Truman auf Red Carpet

Seltener Anblick! Tom Hanks (66) ist stolzer Vater von vier Kindern: Chet (32) und Truman (26) teilt er mit seiner jetzigen Frau Rita Wilson (66). Aus einer vorherigen Ehe brachte der Schauspieler seine Tochter Elizabeth und Sohn Colin mit in die Beziehung. Für die Premiere seines neuen Films holte sich Tom offenbar Unterstützung: Auf dem roten Teppich posierte er neben seinem Sohn Truman und seiner Frau!

Am Montagabend fand in Los Angeles die Premiere des Films "Ein Mann namens Otto" statt. Darin spielt Tom die Hauptrolle. An dem Abend brachte Tom sowohl seine Frau als auch seinen jüngsten Sohn mit: Auf dem roten Teppich posierte er neben Truman, der Hauptdarstellerin Mariana Treviño und Manuel Garcia-Rulfo, der ebenfalls in dem Film mitspielt. Dabei war der 26-jährige Truman eher leger gekleidet und trug ein dunkelblaues Hemd mit schwarzer Jeans. Tom hingegen wählte einen eleganten schwarzen Anzug mit schwarzem Hemd und stylisher Brille.

Truman ist genau wie seine Eltern auch in der Filmindustrie tätig und arbeitete schon in der Kamera-Abteilung der Filme "Black Widow" und "West Side Story". Auch sein Bruder Chet ist Schauspieler. Er machte zuletzt ziemlich Schlagzeilen, als er berichtete, seine Eltern hätten ihn früher in ein Erziehungs- und Entzugscamp geschickt.

Anzeige

Getty Images Tom Hanks auf der Premiere von "Ein Mann namens Otto"

Anzeige

Getty Images Marc Forster (Regisseur des Films), Tom Hanks und Rita Wilson

Anzeige

Getty Images Chet Hanks bei einem Serien-Screening in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de