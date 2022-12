Bisher ungesehenes Babybauchfoto von Herzogin Meghan in Doku

Es ist Pflichtprogramm für Royal-Fans: Die ersten Folgen von Prinz Harry (38) und Meghans Doku sind raus! In der heiß ersehnten Reihe sprechen die beiden offen wie nie über ihre Kennenlerngeschichte, ihre Distanzierung gegenüber der britischen Königsfamilie und ihr heutiges Leben in den Vereinigten Staaten. Während ihre erste Schwangerschaft mit Archie Harrison (3) noch öffentlich begleitet wurde, hielt Meghan ihre zweite mit Lilibet Diana (1) weitestgehend privat. In der Doku sieht man jetzt ein bisher unveröffentlichtes Babybauchfoto...

In der ersten Episode von "Harry & Meghan" spricht Harry darüber, was für eine warmherzige Frau Meghan sei – und was für eine tolle Mama. In diesem Zusammenhang werden einige private Schnappschüsse eingeblendet: Ein besonders süßes Bild zeigt die Schauspielerin schwanger mit Lilibet. Die Beauty liegt hier im Bett, während ihr Sohn Archie sich an ihre Babykugel kuschelt. Die Mama lächelt auf dem Selfie überglücklich in die Kamera.

Fotos von ihrer ersten Schwangerschaft 2018 und 2019 gibt es natürlich jede Menge. Bei den zahlreichen Terminen als aktives Mitglied der Königsfamilie bewies Meghan jedes Mal ihr Modebewusstsein – auch mit XXL-Babybauch. Einer der wohl schönsten Looks war ein weißes Ensemble aus Mantel und Kleid, das sie bei einer Gala trug.

Getty Images Meghan im Dezember 2022

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan bei einer Gala in London, 2019

