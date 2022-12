Calvin Kleinen und Co. überraschen mit erstem Weihnachtssong

Eine X-Mas-Überraschung gibt es nun von Calvin Kleinen (30) und Co.! Nach seiner diesjährigen Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love widmete der Influencer seinem Crush Sophia Thomalla (33) seinen Song "Sophia". Wie es scheint, hat Calvin Gefallen an der Musik gefunden, wie sein neustes Projekt zeigt: Für die besinnliche Jahreszeit veröffentlichte er nun einen eigenen Weihnachtssong – und das zusammen mit seiner The Real Life - #nofilter-Clique!

"Frohe Weihnacht, kommt, lass uns feiern" beginnt die erste Strophe des Liedes, die von Melody Haase (28) eingesungen wird. Zusammen mit Vanessa Mariposa (29), Alessia Herren (20) und Nathalie Gaus tanzt die 28-Jährige in dicken Winterklamotten in einer Skihalle. Auch Diogo Sangre (28), Cosimo Citiolo (40) und Chris Broy (33) sind im YouTube-Video mit von der Partie. Zusammen mit Calvin rodeln sie die Piste in Weihnachtsmann-Kostümen hinunter. Zwischendurch werden Clips der Truppe aus einem Tonstudio eingefügt. "Das ist die schönste Zeit, wenn es draußen wieder schneit und wir zu Hause alle zusammen sind", beendet Melody das Lied.

Der Track löste größtenteils Begeisterung bei den Fans aus. "Der Song ist mega", schrieben einige Fans im Netz. "Bin positiv überrascht", kommentierte eine weitere Person. Ein anderer User schwärmte: "Der Song ist bei mir auf Dauerschleife."

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Oktober 2021

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Dezember 2021

