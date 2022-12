"Harry & Meghan"-Release: Netflix in UK bricht zusammen!

Diese Doku schlägt direkt zum Start Megawellen! Schon lange im Vorfeld wurde über die Netflix-Dokumentation von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) berichtet. Das Paar hatte angekündigt, nie da gewesenes Material zu veröffentlichen und detailliert über die Geschehnisse innerhalb des britischen Königshauses auszupacken. Jetzt ging die erste Folge endlich an den Start. Doch der Ansturm war wohl so groß, dass Netflix in Großbritannien sogar zusammenbrach!

Die ersten drei Episoden der Doku gingen heute um 9.00 Uhr online. Vor allem die Briten brannten schon darauf, was die Aussteiger-Royals zu sagen haben. Doch der Nachfrage konnte der Streamingdienst wohl nicht standhalten und brach zusammen. Einige Twitter-User ärgerten sich: "Sieht so aus, als ob Netflix abgestürzt ist oder nicht in der Lage ist, die Serveranforderungen zu erfüllen." Ein anderer nahm es mit Humor und schrieb: "Gut gemacht, Charles!"

Schon die beiden Trailer zu der Doku sorgten vor allem bei den Briten für große Emotionen – und auch Ärger. Der Moderator Piers Morgan (57) hatte Meghan und Harry direkt als "widerwärtige Heuchler" bezeichnet und via Twitter gewettert: "Stell dir vor, du predigst Mitgefühl, während du wieder über deine Familie herziehst?"

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Piers Morgan, Moderator

