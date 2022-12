Leben Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer bald in Natur?

Was wohl die Zukunft bringen wird? Schon seit knapp vier Jahren sind Matthias Schweighöfer (41) und Ruby O. Fee (26) ein Paar. Was jedoch nur wenige wissen, ist, dass Ruby erst 2008 nach Deutschland gezogen ist. Davor hatte sie ein Nomadenleben geführt. Dieses Leben scheint die Schauspielerin zu vermissen. Denn Ruby könne sich vorstellen, mit ihrem Matthias wieder in die Natur zu ziehen!

"Wir sind immer viel herumgereist, weil meine Mutter ihre Klamotten selbst produziert und verkauft hat", erklärt die 26-Jährige gegenüber Gala. Über ihr damaliges Leben kommt sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Das Gefühl zum Beispiel, mitten in der Natur wach zu werden und als Erstes die Tiere zu hören ist einmalig", führt die "Army of Thieves"-Darstellerin an. Mit ihrem Liebsten könne sie sich so ein Leben definitiv auch für die Zukunft vorstellen. "Wer weiß, vielleicht leben wir dann wieder in der Natur", spekuliert Ruby.

Für die geborene Costa Ricanerin scheint es egal zu sein, wo sich ihr Wohnsitz befindet – Hauptsache Matthias ist dabei! Denn gegenüber Bunte verriet sie, dass er ihre Heimat sei. "Das fühlt sich wie Nach-Hause-Kommen an", beschrieb sie die Gefühle, die sie für ihren Partner hegt.

Anzeige

Getty Images Ruby O. Fee im März 2022

Anzeige

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer im August 2022

Anzeige

Wenzel, Georg / Action Press Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de