Meghans Podcast "Archetypes" gewinnt People's Choice Award

Meghan Markles eigener Podcast räumt ab. Ab August dieses Jahres konnte der Frau von Prinz Harry (38) dabei zugehört werden, wie sie mit anderen Stars – wie beispielsweise Paris Hilton (41) oder Andy Cohen (54) – über jegliche Art von Themen gesprochen hat. Ab November kam dann wöchentlich eine knapp einstündige Folge online. Gerade noch musste Herzogin Meghan (41) um ihren Podcast "Archetypes" bangen, jetzt räumt sie einen fetten Preis mit ihm ab.

Am vergangenen Dienstag fanden die People's Choice Awards statt und Meghans Podcast räumte den ersten Platz in der Kategorie der Podcasts ab. Sie konnte selber nicht anwesend sein, um den Preis entgegenzunehmen, äußerte sich jedoch auf ihrer Webseite Archewell zu dem Preis. Sie bedankte sich herzlich bei allen Unterstützern und berichtete rückblickend: "Ich habe es geliebt, diesen Prozess selber zu kreieren, bis spät in die Nacht im Bett zu sitzen und zu schreiben und kreativ zu sein."

Am Dienstag war noch nicht bekannt, ob der Podcast weiter bestehen bleiben kann, da sich die Produzentin Rebecca Sananes von dem Projekt verabschiedete. Jetzt wird wohl das gesamte Produktionsteam ausgewechselt. Ob es dann doch noch weitere Folgen zu hören geben wird?

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2022

Getty Images Herzogin Meghan im März 2018

