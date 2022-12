Paparazzi wollten Kameras in Herzogin Meghans Hof aufstellen

So wurde in die Privatsphäre von Herzogin Meghan (41) eingedrungen! Die Dokumentation über Prinz Harry (38) und seine Gattin wurde mit Spannung erwartet. Jetzt kamen die ersten Folgen raus und der Ansturm ist enorm. Es ging sogar so weit, dass die Streaming-Plattform, auf der sie veröffentlicht wurde, in Großbritannien zusammengebrochen ist. Immer mehr Geheimnisse kommen im Laufe der Serie ans Licht. Paparazzi sollen sogar Meghans Nachbarn Geld angeboten haben, um an Fotos von ihr zu gelangen.

Meghan erzählt in der Netflix-Doku von ihren Erfahrungen mit den Medien nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung zu Harry. Sie beschreibt, wie ihr damaliges Haus in Toronto belagert worden sei. Männer sollen den ganzen Tag in Autos darauf gewartet haben, dass die 38-Jährige etwas macht. Außerdem fügt sie noch hinzu: "Dann sagten meine Nachbarn, dass sie an alle Türen klopften, um mich zu finden. Manche wurden sogar bezahlt, eine Kamera in meinem Garten zu installieren. Und ich fühlte mich jeden Tag immer abgeschotteter. [...] Es war beängstigend."

Für Harry soll diese Situation auch sehr schwierig gewesen sein, denn er war Tausende von Kilometern von seiner damaligen Freundin entfernt. "Ich wollte etwas dagegen unternehmen, aber fühlte mich vollkommen hilflos", erzählt er rückblickend.

Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022 in Düsseldorf

Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Hope Award Gala 2022

