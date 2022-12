Presseansturm als Kind: Prinz Harry konnte es nicht ertragen

Prinz Harry (38) hatte es nicht leicht. Der Sohn von König Charles III. (74) hat in einer Enthüllungsdoku nun Details über sein Aufwachsen in der Öffentlichkeit preisgegeben. Der Bruder von William (40) war erst 12 Jahre alt, als seine Mutter bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Zahlreiche Stimmen geben auch heute noch den Paparazzi, die Prinzessin Diana (✝36) damals verfolgt hatten, die Schuld an ihrem Tod. Für ihren jüngeren Sohn war der Presserummel offenbar schrecklich.

Nach dem Tod der Prinzessin wurde das öffentliche Interesse an den jungen Prinzen offenbar unerträglich. "Von da an passierte das, was unserer Mutter passiert war, auch uns", erklärt der 38-Jährige in der Netflix-Doku "Harry & Meghan". Er führt weiter aus: "Was damals in Großbritannien geschah, war heftig." Als der Wahl-Amerikaner die Schule beendete, flüchtete er deshalb nach Afrika, wo er sich wohltätiger Arbeit widmete und sich wohl das erste Mal frei fühlte.

Tragischerweise wurden Harrys frühe Erinnerungen an seiner Mutter wohl von den schlimmen Erfahrungen mit der Öffentlichkeit überschattet. "Ich habe kaum frühe Erinnerungen an meine Mum [...] Es ist fast so, als hätte ich sie irgendwie ausgeblendet", verrät der Brite. "Kaum ein Urlaub verging, bei dem nicht jemand mit einer Kamera hinter einen Busch hervorsprang", erinnert er sich.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei dem Begräbnis von Prinzessin Diana 1997

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

