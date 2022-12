Prinz Harry hat kaum frühe Erinnerungen an Mama Lady Diana

Kann sich Prinz Harry (38) nicht mehr an seine Mutter Lady Diana (✝36) erinnern? Heute brachte der Streamingdienst Netflix die Enthüllungsdokumentation von dem Royal-Aussteiger und seiner Gattin Herzogin Meghan (41) heraus. In der gibt das Ehepaar ganz private Einblicke in ihr Leben. Im Zuge dessen blickt der Rotschopf auch auf seine Kindheit zurück, besonders auf den schweren Verlust, den er im Alter von zwölf Jahren erleiden musste, als seine Mutter Prinzessin Diana bei einem Autounfall ums Leben kam. Er verrät: So sehen seine Erinnerungen an seine Mum aus!

In seiner Doku "Harry & Meghan" offenbart der 38-Jährige: "Ich habe kaum frühe Erinnerungen an meine Mum [...] Es ist fast so, als hätte ich sie irgendwie ausgeblendet." Eine Sache aber, da ist sich der Zweifachvater sicher, wird er niemals vergessen: "Ich erinnere mich an ihr freches Lachen. Sie sagte immer: 'Was anstellen ist okay, aber lass dich nicht erwischen.'" Daran denke der Royal gerne zurück. "Innerlich bleibe ich dieser freche Junge", ist er sich sicher.

Mehr denn je kann sich Harry aber an die vielen Paparazzi erinnern, die ihn und seine Familie bereits im Kindesalter verfolgt haben. "Kaum ein Urlaub verging, bei dem nicht jemand mit einer Kamera hinter einem Busch hervorsprang", äußert er und fügt hinzu: "Der ständige Druck der Öffentlichkeit brachte Drama, Stress und Tränen mit sich. Und ich erlebte diese Tränen mit. Ich sah sie immer in Mums Gesicht."

Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Lady Diana, Dezember 1995

Prinz Harry, Mai 2018

