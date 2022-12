Rod Stewart in Sorge: Sohn Aiden (11) musste ins Krankenhaus

Schock für Rod Stewart (77)! Der Sänger ist stolzer Vater von acht Kindern von fünf verschiedenen Frauen. 2011 begrüßte er gemeinsam mit seiner derzeitigen Ehefrau Penny Lancaster (51) seinen jüngsten Sohn Aiden auf der Welt. Der teilt mit seinem Vater die große Liebe zum Fußball. Doch bei einem Spiel versetzte er seine Eltern nun in große Sorge: Rods Sohn musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden!

Mit dem Magazin FourFourTwo sprach der "Have You Ever Seen The Rain"-Interpret über dieses Schockerlebnis: "Wir dachten, unser Junge hat einen Herzinfarkt." Offenbar handelte es sich auf dem Fußballplatz allerdings um eine Panikattacke. "Er lief blau an und war bewusstlos, bis er sich beruhigt hatte. Es war beängstigend, aber es stellte sich heraus, dass es nur eine Panikattacke war. Der Junge wollte gut abschneiden und hat für seinen Vater in Schottland die Fußballschuhe angezogen", führte Rod weiter aus.

Erst kürzlich musste der Brite eine schwere Zeit durchmachen: Innerhalb kürzester Zeit sind zwei seiner Brüder verstorben. "Ich habe zwei meiner besten Freunde innerhalb von zwei Monaten verloren", klagte er in einem Statement auf Instagram, in dem er auch die traurige Neuigkeit verkündete.

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart (M.) mit seiner Familie in Italien im August 2022

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart mit ihren Söhnen bei Rods Auszeichnung zum Knight Bachelor in London

Getty Images Rod Stewart im November 2015 in London

