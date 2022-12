Ungeschminkt: Herzogin Meghan zeigt sich in Doku ganz privat

Prinz Harry (38) und Meghan (41) gewähren tiefe Einblicke in ihr Leben! Die ersten Folgen ihrer Netflix-Doku sind raus und sorgen schon jetzt für helle Aufregung unter den Royal-Fans: Man bekommt in der Miniserie nämlich jede Menge bisher unveröffentlichtes Material zu sehen. Darunter auch Fotos und Videos aus ihrer Dating-Zeit – sogar ihre Kinder Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) sind teilweise zu sehen. Ein weiterer seltener Anblick: Meghan zeigt sich ganz privat und ungeschminkt!

In der ersten Episode von Harry & Meghan wird unter anderem ihr Ausstieg als aktive Mitglieder der Königsfamilie behandelt, bei dem die britische Presse eine große Rolle gespielt hat. Im Zuge dessen wird ein privates Handy-Video gezeigt, das im Jahr 2020 entstanden ist – man sieht die US-Amerikanerin kurz nach dem Megxit in ihrem vorübergehenden zu Hause in Vancouver. Nachdem ihre Fans Meghan fast nur top gestylt gekannt haben, zeigt sie sich hier herrlich normal: Sie sitzt auf dem Boden, hat nach dem Haarewaschen noch ein Handtuch auf dem Kopf und keine Spur Make-up im Gesicht. Die heute 41-Jährige wirkt in dem Clip sehr bedrückt.

Ein paar Sequenzen aus dem Video sind auch zu hören. "Harry ist in London, ich bin hier. Keine Ahnung, wo ich anfangen soll", berichtet Meghan in der Aufnahme. Weiter betont sie verzweifelt: "Ich möchte das alles nur endlich hinter mich bringen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll." Im Bezug auf die Hetzjagd der Medien gegen sie beteuert die Schauspielerin: "Leider stehen sie nicht für irgendetwas, sie zerstören uns nur."

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan in Casablanca, Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan bei der Beisetzung der Queen im September 2022

