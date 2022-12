Angelina Jolie datet sechs Jahre nach Brad-Trennung wieder

Ob sich Angelina Jolie (47) wieder an eine neue Beziehung herantraut? Über sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass sich die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Brad Pitt (58) getrennt haben. Die beiden waren viele Jahre lang ein Paar – 2016 reichte Angelina die Scheidung ein. Seitdem gab es diverse Gerüchte zu neuen Partnern an der Seite der 47-Jährigen. Jetzt soll sie offiziell wieder in die Dating-Welt gestartet sein.

Ein Insider verriet dem Magazin RadarOnline jetzt, dass Angelina es sehr aufregend finden würde, sich nachmittags für ein paar Stunden mit Männern zu verabreden. Eine weitere Quelle plauderte aus: "Sie lässt die Jungs Geheimhaltungsverträge unterschreiben, arrangiert die Hotelsuiten – nie unter ihrem eigenen Namen – und sie legt die Zeit fest und verbringt niemals die Nacht mit den Männern." Zudem soll sie gesagt haben, dass das eine gute Möglichkeit sei, einem Mann nahe zu sein, ohne dass er sich mit der Familie überschneide.

Angelina war in ihrem Leben schon dreimal verheiratet. Ob sie durch diese Dating-Masche versucht, eine vierte Ehe zu vermeiden? Bis jetzt kamen von ihr noch keine offiziellen Worte zu ihrem Beziehungsstatus. Es bleibt also weiterhin spannend.

Getty Images Angelina Jolie im Weißen Haus in Washington, 2022

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Juni 2006

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

