Christina Hall verrät Details zu ihrer Hochzeit mit Joshua!

Endlich rückt sie mit der Sprache heraus! Bloß wenige Monate nach ihrer Scheidung von Ant Anstead (43) hatte sich die US-amerikanische Moderatorin Christina Hall (39) im Jahr 2021 mit dem Unternehmer Joshua Hall verlobt. Im vergangenen April sollen die zwei Turteltauben daraufhin heimlich den Bund fürs Leben geschlossen haben. Kurz darauf folgte eine Zeremonie direkt am Meer auf Hawaii mit ihren Liebsten. Nun verrät Christina endlich Details zu ihrer ersten Trauung!

"An diesem Punkt meines Lebens ist mir Privatsphäre unheimlich wichtig", erzählt die Immobilieninvestorin in der Realityshow "Christinas kalifornischer Traum". Dort bestätigt sie auch die Gerüchte um eine heimliche erste Eheschließung. "Also haben Josh und ich uns für eine standesamtliche Trauung nur für uns beide entschieden. Und später schmeißen wir eine Hochzeitsparty mit unserer Familie", verrät die TV-Persönlichkeit in der zuvor abgedrehten Episode.

Christina hat ihre Pläne in die Tat umgesetzt: Vor wenigen Monaten heiratete das Paar erneut auf Hawaii. Auf Instagram teilte die Blondine Eindrücke von der Feier. Gemeinsam mit ihren Liebsten posierte sie in einem Brautkleid im Meerjungfrauen-Stil vor einer traumhaften Strandkulisse. Dazu schrieb sie: "Alles im Leben hat mich dorthin geführt, wo ich jetzt bin, und das ist genau dort, wo ich sein will. Mein Traummann auf der traumhaftesten Insel."

Instagram / christinahaack Christina und ihr Partner Joshua Hall

Instagram / christinaanstead Christina Hall, TV-Maklerin

Instagram / cassieschienle Christina Hall mit ihrer Familie im September 2022

