Christina Hall und ihr Mann Joshua haben erneut geheiratet!

Christina Hall könnte wohl kaum glücklicher sein! Die US-amerikanische Moderatorin schien nach der Scheidung von ihrem Mann Ant Anstead (43) im Jahr 2020 nicht lange Trübsal zu blasen. Nur wenige Monate später verlobte sie sich im September 2021 mit dem Unternehmer Joshua Hall. Im vergangenen April sollen die zwei Turteltauben daraufhin heimlich den Bund fürs Leben eingegangen sein. Doch damit nicht genug: Jetzt heiratete das Paar erneut im Kreise seiner Liebsten!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 39-Jährige nun einen romantischen Schnappschuss, auf dem sie ihren Mann an ihrer Hochzeit vor einer traumhaften Meereskulisse küsst. Für diesen besonderen Anlass wählte Christina ein Brautkleid im Meerjungfrauen-Stil, während Joshua sich für einen beigefarbenen Anzug entschied. In der Bildunterschrift darunter gab die Blondine auch preis, wo die Zeremonie stattgefunden hat: "Alles im Leben hat mich dorthin geführt, wo ich jetzt bin, und das ist genau dort, wo ich sein will. Mein Traummann auf der traumhaftesten Insel. Maui hat einen besonderen Platz in meinem Herzen."

Auch in ihrer Instagram-Story gewährte die TV-Persönlichkeit Einblicke in die Feierlichkeiten. Sie teilte unter anderem ein süßes Video, in dem sie von ihren Söhnen Brayden und Hudson London zum Altar geführt wird. Die beiden Brüder trugen dabei einen süßen Partnerlook, bestehend aus einer beigefarbenen Hose und einem weißen Hemd.

Instagram / cassieschienle Christina Hall mit ihrer Familie im September 2022

Instagram / thechristinahall Christina Hall, Moderatorin

Instagram / thechristinahall Christina Halls Söhne Brayden und Hudson London

