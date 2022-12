Darum hat Sarah Harrison keine Zeit mehr für YouTube

Sarah Harrison (31) hat kaum Freizeit! Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin hat im Jahr 2015 ihren eigenen YouTube-Kanal eröffnet. Den hat die Influencerin dann später gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominic (31) unter dem Namen "Team Harrison" weiter betrieben. Seit 2018 geben die beiden ihren über 1,2 Millionen Abonnenten regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, aber auch in Schmink- und Lifestyle-Themen. Doch seit einiger Zeit ist es still auf dem Kanal geworden. Jetzt verrät Sarah, warum!

Als der Dubai-Auswanderin in einem Q&A auf Instagram die Frage gestellt wird, warum sie kein YouTube mehr mache, antwortet sie: "Ich finde leider keine Zeit mehr dafür." Zum einen hätten sich die sozialen Netzwerke gewandelt – Instagram zum Beispiel sei "videolastig" geworden, weshalb der Webstar Bewegtbilder lieber für diese Plattform produziere. Zum anderen, erklärt die Unternehmerin, "leiten wir unsere Firmen. Arbeiten an unseren laufenden Projekten und dann kommen auch immer wieder neue Sachen dazu." Die Zeit, die dann noch übrig bleibe vom Tag, wolle die Zweifachmama mit ihren zwei Töchtern verbringen.

Doch nicht nur für ihre Töchter müsse sich Sarah Zeit freiräumen, sondern auch für ihren Domi. Mit dem feierte sie vergangenen Monat ihren fünften Hochzeitstag. "Ich liebe ihn so sehr und bin dankbar für diese Beziehung", schrieb die Beauty auf Instagram und fügte schwärmend hinzu: "Schatz, ich finde es einfach so krass, dass wir fünf Jahre verheiratet sind, zusammen sind wir ja schon länger. Jetzt haben wir zwei Kinder, wohnen in Dubai."

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia Rose, Sarah und Kyla Harrisons Weihnachtsfoto 2021

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de