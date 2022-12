"Harry & Meghan"-Doku: Das erwartet Fans in finalen Folgen!

Was wird noch enthüllt? Seit dem 08. Dezember bekommen die Fans der britischen Royals ganz andere Einblicke in das Leben der Adligen. Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) kehrten dem Königshaus schon vor Jahren den Rücken und geben seitdem immer mehr über die Schattenseiten der Monarchie preis – jetzt auch in ihrer eigenen Netflix-Doku. Die ersten drei Folgen drehten sich vor allem um die Kennenlerngeschichte des Paares: Das erwartet die Fans in den kommenden Episoden!

Ab dem 15. Dezember sind die finalen Folgen auf dem Streamingdienst abrufbar. Ein kurzer Teaser zeigt aber bereits, dass einige pikante Dinge thematisiert werden könnten. "Dann kam der Fall, dass eine Familie und ein Familienunternehmen in einem direkten Konflikt stehen", hört man Meghan in dem Clip sagen. Deutet die Zweifach-Mama hier den Streit zwischen den Royals an? Denn besonders seit dem sogenannten Megxit soll die Situation zwischen Harry und seinen Verwandten ziemlich angespannt sein.

Der Sohn von König Charles (74) betonte bereits in Interviews und wiederholte in der Doku, dass er Angst habe, die Vergangenheit würde sich wiederholen. Damit meint er wohl, dass seine Frau Meghan genau wie seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36) von den Medien terrorisiert werden könnte. "Und dann gab es keine andere Möglichkeit mehr. Ich meinte 'Wir müssen hier weg'", erklärt Harry emotional im Teaser. Anscheinend werden er und Meghan ganz offen darüber sprechen, was genau sie zu dem Megxit bewegt hat.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Ripple of Hope Award Gala 2022

Getty Images Prinz Harry, Mai 2018

Getty Images Prinzessin Diana, Dezember 1995

