Hinweis von Heidi: Sind die Elevator Boys bei GNTM dabei?

Für ihre Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands holt sich Heidi Klum (49) bei Germany's next Topmodel immer wieder prominente Unterstützung an ihre Seite! In den vergangenen Staffeln hatten beispielsweise schon Kylie Minogue (54), Paris Hilton (41) oder auch Jeremy Scott Gastauftritte in der beliebten Castingshow. Aber sind in der neuen GNTM-Staffel etwa auch Luis Freitag, Tim Schaecker (23), Jacob Rott, Bene Schulz und Julien Brown von den Elevator Boys mit am Start? Heidi gab jetzt jedenfalls einen Hinweis darauf...

Auf ihrem TikTok-Profil teilte Heidi nun einen neuen Clip, in dem sie gemeinsam mit den fünf Jungs zu sehen ist: In dem Video, das unter anderem mit dem Weihnachtslied "All I Want For Christmas Is You" untermalt ist, posiert und tanzt die Chefjurorin gemeinsam mit den Elevator Boys in einem TV-Studio. "Das ist doch bei GNTM, oder?", fragte sich deshalb ein Fan in der Kommentarspalte.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass sich Heidi und die beliebten TikTok-Stars treffen! Schon Anfang des Jahres haben die 49-Jährige und die Influencer gemeinsam in Los Angeles für Schnappschüsse posiert. Außerdem haben die Hotties gemeinsam mit der Modelmama eine wilde Poolparty in Kalifornien gefeiert.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Dezember 2022

Instagram / elevatorboys Die Elevator Boys im September 2022 in Mailand

Getty Images Heidi Klum, Model

