Leni Klum genießt Partynacht mit einer Freundin in New York

Leni Klum (18) hat Spaß! Die Tochter von Laufstegkönigin Heidi Klum (49) hat sich seit Anfang 2021 einen Namen in der Modebranche gemacht. Sie zierte unter anderem das Cover der Vogue, des Hunger Magazines und schwebte über die Berlin Fashion Week. Doch auch abseits des Rampenlichts scheint sie glücklich und zufrieden zu sein. Abgesehen vom tollen Verhältnis zu ihrer Mutter ist sie seit drei Jahren mit dem Eishockeyspieler Aris Rachevsky zusammen. Jetzt beweist Leni: Auch Freundinnen kommen bei ihr nicht zu kurz!

Die 18-Jährige hat jetzt gemeinsam mit Influencer-Freundin Alexandra Deme die Straßen von Long Island in New York unsicher gemacht. Zunächst teilte die Brünette einen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account. Auf dem werfen sich die Frauen verträumte Blicke und einen Kussmund zu. Auch Alexandra teilte auf ihrem Kanal gemeinsame Fotos mit der Deutsch-Amerikanerin. Auf denen hocken beide auf einem Bürgersteig und strecken sich gegenseitig die Zunge raus. Auf einem anderen bekommt Leni auch noch ein Bussi auf die Wange. Beide Damen gingen im Partnerlook ganz in Schwarz aus.

Erst im Herbst war Leni nach New York gezogen, um dort aufs College zu gehen. Gegenüber Entertainment Tonight hatte Mutter Heidi ausgeplaudert: "Im Moment steht das College ganz oben auf ihrer Liste. Es geht nicht ums Modeln und sie freut sich sehr auf das nächste Kapitel in ihrem Leben." Die TV-Moderatorin sei zwar traurig über Lenis Auszug, immerhin habe sie aber ein ruhiges Gefühl. Denn in New York kenne sich ihre Tochter bereits gut aus.

Instagram / alexademe Leni Klum und ihre Freundin Alexandra Deme im Dezember 2022

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum, September 2022

