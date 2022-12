Nach Fruchtbarkeitsbehandlung: Kourtney Kardashian erholt

Kourtney Kardashian (43) erholt sich langsam von den Strapazen. Monatelang hatte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit versucht, mit ihrem Mann Travis Barker (47) ein gemeinsames Kind zu bekommen. Dafür setzte das Paar alle Hebel in Bewegung. Die Unternehmerin unterzog sich einer In-vitro-Fertilisation und litt sehr darunter. Inzwischen hat sie den Prozess abgebrochen. Jetzt holt sich Kourtney ihre Kraft endlich wieder zurück!

In ihrer Instagram-Story teilte die 43-Jährige einen Schnappschuss aus dem Fitnessstudio. Darauf ist Kourtney auf dem Laufband zu sehen. "Endlich bekomme ich zehn Monate nach dem Abbruch der IVF meine Energie zurück", freute sich die dreifache Mutter. Damit will sie Frauen, die gerade in dem gleichen Prozess stecken, Mut machen. "Für alle anderen, die das durchmachen: Es wird besser!", betonte die Reality-TV-Ikone.

In The Kardashians waren Kourtneys Fruchtbarkeitsbehandlung und ihre Herausforderungen ebenfalls zu sehen. Im Interview mit GQ machte Travis deutlich, dass es ihn nicht kümmere, die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen und er sogar hoffe, manchen Menschen damit helfen zu können. "Man sieht, wie sie damit kämpft und darüber spricht. Das ist echt", erklärte der Drummer.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im Oktober 2022

Getty Images Kourtney Kardashian im November 2019

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, September 2022

