Nazi-Uniform-Skandal: Das war Prinz Harrys größter Fehler

Prinz Harry (38) hat in der Vergangenheit bereits für den ein oder anderen Skandal gesorgt. Mit seiner neuen Dokumentation ist der Royal derzeit mal wieder in aller Munde. Denn mit der ist die britische Königsfamilie offenbar so gar nicht einverstanden. Darin spricht er über seine Vergangenheit. 2005 hatte er verkleidet als Nazi-Offizier auf einer Party für große Furore gesorgt. Den Vorfall mit dem Kostüm bereut Harry bis heute zutiefst.

"Es war einer der größten Fehler meines Lebens", bereute der Rotschopf in seiner Dokumentation "Harry & Meghan". Danach sei er zutiefst beschämt gewesen. "Alles, was ich wollte, war das wieder richtigzustellen", fuhr er fort. Dafür habe er jegliche Hebel in Bewegung gesetzt und sich mit einem Oberrabbiner sowie Holocaust-Überlebenden zusammengesetzt. Das soll eine "große Wirkung" auf den Prinzen gehabt haben und er habe aus seinen Fehlern gelernt.

Zu Anfang der Dokumentation erscheint ein pikanter Kommentar darüber, was die britische Königsfamilie zu den ganzen Enthüllungen angeblich zu sagen hat: nämlich gar nichts. "Die Mitglieder der königlichen Familie lehnten es ab, den Inhalt dieser Serie zu kommentieren", steht dort geschrieben. Ob sich das nun nach der Veröffentlichung doch noch ändern wird, bleibt abzuwarten.

Prinz Harry, September 2012

Herzogin Meghan und Prinz Harry in Melbourne 2018

Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

