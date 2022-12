Neues Bauchbild: Lena Gercke ist noch immer schwanger!

Lena Gerckes (34) Baby fühlt sich anscheinend richtig wohl in Mamas Bauch! Das Topmodel teilte im Sommer mit, dass es zum zweiten Mal schwanger ist. Gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne (37) hat die Blondine bereits eine Tochter namens Zoe. Im vergangenen Monat hat das Gerücht kursiert, die Moderatorin habe ihr Kind bereits ausgetragen. Jetzt gibt Lena abermals Entwarnung: Das Baby ist noch nicht da!

Auf Instagram zeigt die 34-Jährige ihrer Community nun, dass ihr Nachwuchs noch immer in ihr heranwächst. Vor dem Weihnachtsbaum stehend schießt die Ex-Germany's next Topmodel-Gewinnerin ein Selfie. Die Schwangere posiert mit ihrem XL-Bauch in einem beigen Strickpulli mit farblich passender Hose und zeigt ihr schönstes Lächeln – im natürlichen Look, ganz ungeschminkt.

Besonders gut gehe es Lena im Endspurt ihrer Schwangerschaft gerade allerdings nicht mehr. Vor wenigen Tagen hatte sie auf Instagram verraten: "Okay, Leute, ich brauche eure Hilfe. Bitte schickt mir eure Lieblingsweihnachtsfilme! Ich liege jetzt seit sieben Tagen krank im Bett." Unter welchen Beschwerden sie genau leidet, verriet sie aber nicht.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Dezember 2022

Instagram / lenagercke Babybauch-Shooting von Lena Gercke und Dustin Schöne im Dezember 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Dezember 2022

