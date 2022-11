Pete Davidson soll total verknallt in Emily Ratajkowski sein

Pete Davidson (29) hat es mal wieder mächtig erwischt! Der Comedian ist inzwischen bekannt dafür, die schönsten Frauen zu daten. So war er nach Schauspieler Phoebe Dynevor (27) und Model Kaia Gerber (21) zuletzt länger mit Realitystar Kim Kardashian (42) zusammen. Auch nachdem die Beziehung zu Kanye Wests (45) Ex zerbrochen ist, sollte der Entertainer nicht lange ohne eine hübsche Lady an seiner Seite bleiben: Heute datet er Laufstegschönheit Emily Ratajkowski (31). Und Pete soll es ziemlich ernst mit ihr sein!

Das behauptete nun zumindest ein Insider gegenüber Hollywood Life: "Obwohl diese Geschichte relativ neu ist, spricht Pete pausenlos mit seinen Freunden über Emily und er hat mehreren Leuten gesagt, dass sie das Mädchen seiner Träume ist." Auch mit der wohl wichtigsten Frau in seinem Leben soll er schon über seinen Schwarm gesprochen haben: "Pete hat seiner Mutter alles über Emily erzählt, und sie freut sich schon sehr darauf, sie kennenzulernen."

Wie denkt Petes Mama Amy eigentlich darüber, dass ihr Sohn so oft seine Partnerinnen wechselt? "Amy möchte dasselbe wie Pete, nämlich jemanden finden, mit dem er sein Leben verbringen und eine Familie gründen möchte. Es ist zu früh, um über all das zu sprechen, aber Amy hat ihm gesagt, dass man irgendwo mal anfangen muss."

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Instagram / amyymarie118 Pete Davidson mit seiner Mutter Amy

