Prinz Harry wollte Meghan schon früher einen Antrag machen!

Prinz Harry (38) war sich seiner Sache schon früh sicher. Vor sechs Jahren lernten sich der Prinz und Meghan (41) durch eine gemeinsame Freundin kennen. Schnell wurde aus den beiden ein Paar. Inzwischen sind der Royal und die einstige Schauspielerin seit vier Jahren verheiratet. Seinen Antrag machte der Enkel von Queen Elizabeth (✝96) seiner Liebsten 2017. Doch eigentlich hatte Harry vor, Meghan schon früher die Frage aller Fragen zu stellen.

"Ich hätte sie eher gefragt, aber zuerst musste ich meine Großmutter um Erlaubnis bitten. Und das ging nur in Großbritannien", offenbart der 38-Jährige in seiner Netflix-Doku "Harry & Meghan". Dann plaudert das Paar Details über seine Verlobung aus. "Wir waren im Schlossgarten bei den Personalwohnungen. Ich stellte 15 Kerzen auf. Ich bin niedergekniet – natürlich", erinnert sich Harry. Währenddessen werden in der Szene noch nie zuvor veröffentlichte Fotos des intimen Moments eingeblendet. So hielt die 41-Jährige unter anderem auf einer Aufnahme fest, wie ihr Liebster mit der Ringschatulle vor ihr auf die Knie ging – an seiner Seite ihr Hund.

Bekannte des Paares plaudern in der Doku zudem aus, wie die Verlobungsparty war. "Auf ihrer kleinen Verlobungsparty waren alle als Tiere verkleidet. Meg und Harry trugen passende Pinguin-Onesies. Weil Pinguine ein Leben lang zusammen bleiben. Sie waren so süß! Wir hatten viel Spaß", berichtet eine Freundin von Meghan.

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, November 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

