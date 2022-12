Schwere Vorwürfe von Jennifer Iglesias: Ex Nico wehrt sich!

Nico will von Jennifer Iglesias' (24) Vorwürfen nichts wissen! Im Oktober gaben die einstigen Love Island-Sieger ihre Trennung bekannt. Bei Promi Big Brother sprach die Influencerin dann über die Gründe für das Liebes-Aus und erhob schwere Anschuldigungen gegen ihren Ex: Er soll ihr gegenüber ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt und sie auch noch mit einer Escort-Dame betrogen haben. Im Netz äußerte sich Nico jetzt zu den Vorwürfen!

In seiner Instagram-Story teilte der Saarländer ein Statement. "Als Allererstes distanziere ich mich von jeglichen Anschuldigungen, die mir unterstellt wurden von dieser Person. Nicht eine Sache entspricht der Wahrheit", heißt es darin. Offenbar leitet Nico nun sogar rechtliche Schritte gegen Jenni ein. "Das sind schwerwiegende Unterstellungen, die ich meinen Anwälten zur Prüfung gegeben habe", schrieb der einstige Kuppelshow-Teilnehmer. Mehr wolle er zu diesem Thema nicht sagen.

Eigentlich hatten Jenni und Nico nach der Trennung keine Schlammschlacht führen wollen. Warum packte Jenni bei "Promi Big Brother" dann doch noch aus? "Man sitzt da, man macht sich über viele Sachen Gedanken – man reflektiert sich selbst. [...] Irgendwann öffnet man sich eben den anderen und dann kommen diese Infos halt auch raus", erklärte die Sängerin im Promiflash-Interview.

Instagram / jennifer_loveisland22 "Love Island"-Nico und Jennifer, April 2022

Instagram / nizou.loco Nico, "Love Island"-Sieger 2022

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Star

