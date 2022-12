Blake Shelton verlässt "The Voice" wegen Gwen Stefanis Kids

Blake Shelton (46) will sich in Zukunft lieber auf seine Liebsten konzentrieren! Seit 2010 saß der Country-Star auf einem der Jurystühle von The Voice. Neben ihm war auch seine Frau Gwen Stefani (53) Teil des Coaching-Teams der beliebten Gesangsshow. In Zukunft wird der "God's Country"-Star jedoch nicht mehr auf dem roten Drehstuhl Platz nehmen. Doch warum will Blake die Show eigentlich verlassen?

In einem Interview mit People verriet Blake den Grund für sein Show-Aus: Er will mehr Zeit für die Kinder seiner Partnerin! "Auch wenn ich Stiefelternteil bin, nehme ich diesen Job sehr ernst. Die Kinder sehen mich als eine sehr wichtige Person in ihrem Leben", weiß der 46-Jährige und erklärte, dass er es bedauern würde, wichtige Dinge im Leben seiner Liebsten zu verpassen.

Auch wenn ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sein soll, kann sich die TV-Bekanntheit vor allem über die Unterstützung seiner Frau freuen. "Gwen könnte im Moment nicht stolzer auf Blake sein. Sie weiß, dass es eine große Entscheidung ist und eine, die er nicht auf die leichte Schulter genommen hat", verriet ein Informant gegenüber Hollywood Life.

Anzeige

Getty Images Blake Shelton, Musiker

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani mit ihren Kindern Apollo, Zuma und Kingston und ihrem Ehemann Blake Shelton

Anzeige

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani, Ehepaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de