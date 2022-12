"Glückliche Familie": Adriana Lima teilt erstes Pic von Baby

Adriana Lima (41) hat im September eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht! Das brasilianische Supermodel und sein Partner Andre Lemmers (41) durften ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen: Nach den Töchtern Valentina und Sienna, die sie aus ihrer Ehe mit Marko Jarić (44) hat, wurde die Laufstegschönheit Ende August Mama des kleinen Sohnes Cyan. Jetzt veröffentlichte Adriana das erste Foto von ihrem Sohnemann!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Adriana jetzt einen Schnappschuss, auf dem ihr Partner Andre in einem Brasilien-Trikot posiert und den Kleinen auf dem Arm hält. "Mein Sohn, Mama sieht in deinem Lächeln, wie sehr du dich freust, dass du dein erstes Fußballturnier mit deinem Papa besucht hast", betonte die stolze Dreifach-Mutter und schwärmte: "Schon bald werden deine Schwestern und ich wieder bei dir sein, damit wir die große glückliche Familie sein können, die wir immer sind!"

Aber nicht nur Adriana war bei dem niedlichen Bild total hin und weg – auch ihre Fans waren bei dem Anblick aus dem Häuschen! In der Kommentarspalte kamen die Supporter ins Schwärmen. "So süß!", "Das niedlichste Foto!" oder auch "Oh, er sieht seinem Papa so ähnlich! So ein süßes Baby!", schrieben beispielsweise drei User auf der Fotoplattform.

Anzeige

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima im April 2022

Anzeige

Instagram / adrianalima Andre Lemmers mit seinem Sohn Cyan im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Adriana Lima, brasilianisches Topmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de