Bestätigt: Adriana Lima verkündet Geburt ihres dritten Babys

Große Freude bei Adriana Lima (41)! Im Februar machte das einstige Victoria's Secret-Model publik, dass sie und ihr Partner Andre Lemmers (41) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Für die Laufstegschönheit ist es jedoch bereits Baby Nummer drei. Wie ein Insider vor Kurzem ausplauderte, sei dieses nun auch schon auf der Welt. Jetzt meldete sich Adriana selbst zu Wort und bestätigte: Sie ist wieder Mama geworden.

"Cyan ist die Farbe zwischen Grün und Blau im sichtbaren Spektrum des Lichts. Cyan ist die Farbe der Gewässer von Bora Bora und den Malediven, Orte, die auf der Bucket-Liste unserer Familie stehen. Cyan ist jetzt unsere Lieblingsfarbe... die Farbe der Augen unseres kleinen Jungen", schrieb die 40-Jährige auf Instagram. Doch Cyan ist nicht nur die Farbe der Augen ihres Sohnes, sondern auch sein Name: "Willkommen in unserer Welt, Cyan Lima Lemmers", schrieb Adriana und verriet zudem das Geburtsdatum. Ihr Baby erblickte bereits am 29. August das Licht der Welt.

Zahlreiche Fans, Freunde und auch Kollegen gratulierten der frischgebackenen Dreifachmama zur Geburt. "Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz", kommentierte unter anderem Priyanka Chopra (40) die freudigen Nachrichten. "So wunderschön! Herzlichen Glückwunsch", schrieb ein Bewunderer des Models unter dem Beitrag.

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima, Cannes Filmfestspiele 2022

Getty Images Adriana Lima auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Adriana Lima im September 2019

