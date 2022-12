Herzogin Meghan bricht mit Harry traditionelle Dating-Regeln

Es ging nicht immer mit royalen Regeln zu. Am Donnerstag kam die Dokumentation zu dem Leben von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) heraus, in der sie viele private Einblicke zeigen. Seit 2016 ist das Paar liiert und gab sich im Mai 2018 das Ja-Wort. Vergangenes Jahr bekamen sie ihr zweites gemeinsames Kind. Auf den ersten Eindruck wirken die beiden wie in einer traditionellen Beziehung. Doch das Paar brach schon zu Beginn einige der royalen Regeln.

Harry und Meghan hatten ihr erstes Date in einem ruhigen Restaurant, berichte das Paar in seiner Netflix-Doku. Danach traute sich die Herzogin und lud den Prinzen auf eigene Faust auf ein weiteres Abendessen ein. Obwohl Meghan Sorge hatte, dass Harry sie als zu vorlaut empfinden würde, konnte sie mit ihrem Selbstbewusstsein überzeugen. Als sie sich eine Auszeit nehmen wollte, um Harry zu sehen, musste dieser jedoch nach Afrika reisen. Kein Problem für die amerikanische Schauspielerin. Sie begleitete den 38-Jährigen kurzerhand. So verbrachten sie eine Woche gemeinsam in einem Zelt in der Wildnis und lernten sich kennen und augenscheinlich lieben.

Der Prinz soll wohl sehr wählerisch bei seiner Partnerwahl gewesen sein. Es habe wohl eine Liste existiert, mit Dingen, die er an einer Frau sucht. Auf die Nachfrage, was auf der Liste stehen würde, lächelte er schelmisch, zeigte auf Meghan und sagte: "Das ist meine Liste."

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

