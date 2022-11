"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga ist nicht Mortens Typ

Das muss wehgetan haben. Kinga und Morten schritten bei Hochzeit auf den ersten Blick zum Traualtar, ohne sich vorher je gesehen zu haben. Sie gaben sich auch das Jawort und lernen sich nun in den darauffolgenden Flitterwochen kennen. So testen sie, ob das TV-Experiment tatsächlich funktioniert und die Ehe bestehen kann. Dabei gab Morten aber zu: Äußerlich hatte Kinga ihn nicht überzeugt!

Am letzten Abend ihrer Italienreise genoss das frischvermählte Ehepaar ein romantisches Dinner. Dabei gab der Software-Berater zu, dass Kinga ihn immer mehr von ihrem Charakter überzeugt: "Für mich ist es so: Wichtig ist, das Aussehen verbindet, aber der Charakter ist das, was nachher bleibt. Das ist das, was meiner Meinung nach für eine Beziehung oder Ehe gut ist." Die 38-Jährige akzeptierte das, doch war ein bisschen traurig. "Als er mir gesagt hat, dass ich optisch nicht ganz sein Beuteschema bin, war ich nicht böse – ich war gekränkt. Man kennt mich, da ist sicherlich auch die eine oder andere Träne geflossen", gab Kinga später im Einzelinterview zu.

Doch die beiden geben ihre Liebe deswegen nicht auf – im Gegenteil. Morten ist hin und weg von dem Wesen seiner Frau. Und die ist ebenfalls optimistisch: "Ich nehme die Liebesherausforderung an und wenn schon nicht mit dem Aussehen, dann mit dem Charakter werde ich dich dazu bringen, dass du dich so in mich verliebst, dass du mich gar nicht loslassen willst", witzelte sie abschließend, bevor sich die zwei einen Kuss gaben.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Morten und Kinga, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2022

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Morten, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2022

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Morten und Kinga in den Flitterwochen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de