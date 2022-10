Fans sind begeistert: Ashley Graham teilt heißes Bikini-Foto

So kann man sich sehen lassen! Ashley Graham (34) hat in ihrem Alltag viel um die Ohren. Neben ihren Jobs als Supermodel ist die Beauty zudem auch Vollzeitmama ihrer drei Söhne. Mit ihrem Mann Justin Ervin nahm sie sich deswegen eine kleine gemeinsame Auszeit an der Amalfiküste in Italien und teilte den Urlaub fleißig mit ihren Followern auf Social Media. In einem dieser Schnappschüsse zeigte Ashley ihre schönen Kurven und begeisterte damit ihre Fans!

Ashely teilte jetzt ihren traumhaften Urlaub in Italien mit ihren Fans über Instagram. Neben Schnappschüssen von Pasta, der Amalfiküste und ihrem Ehemann posierte das Supermodel auch auf einem Bootsdeck. In dem kurzen Video trug die 34-Jährige einen weinroten Bikini mit tiefem Ausschnitt und brachte so ihre schönen Kurven zum Vorschein. Ihren heißen Look vervollständigte sie mit einer großen Sonnenbrille und dezentem Goldschmuck, während sie ihre Haare in einem Zopf nach hinten gebunden hatte.

Auch Ashleys Fans waren von ihrem neuesten Urlaubsupdate begeistert. "So toll! Du bist meine Inspiration!", "Ich bin so stolz auf dich!" oder "Dein Mann kann sich wirklich glücklich schätzen", schrieben einige begeisterte Follower unter den Post der Dreifach-Mama.

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihr Mann Justin Ervin küssen

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de