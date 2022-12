Prinz Harry: Royals heiraten nach Schablone, nicht nach Herz

Heftige Aussage von Prinz Harry (38)! Heute Morgen ist endlich die erste Folge der Doku erschienen, auf die Royal-Fans weltweit gespannt gewartet haben: In "Harry & Meghan" auf Netflix wollen der Sohn von König Charles III. (74) und dessen Frau Meghan (41) selbst ihre Geschichte erzählen – die natürlich auch ihr Leben in der britischen Königsfamilie beinhaltet. Nach ihrem Ausstieg als aktive Mitglieder machten sie bereits die eine oder andere kritische Enthüllung. Jetzt legte Harry mit dieser Spitze nach: Die Royals sollen nicht der Liebe wegen heiraten!

In der ersten Folge von "Harry & Meghan" beginnen die Eltern von Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) ihre Kennenlerngeschichte zu erzählen. Als sie zum Thema Hochzeit kamen, offenbarte Harry folgenden Gedanken: "Ich glaube, dass viele in meiner Familie – vor allem die Männer – oft versucht sind, jemanden zu heiraten, der in diese Schablone passt, anstatt jemanden, der vielleicht für sie bestimmt ist." Eine Spitze gegen seinen Vater Charles, der unglücklich mit seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) verheiratet war? Natürlich ist es ebenso möglich, dass Harry so einfach ausdrücken wollte, wie schwer es die Mitglieder der Königsfamilie mit der Liebe haben.

Für Harry jedenfalls sei klar gewesen, womit und für wen er seine Entscheidung treffen würde. "Man kann Entscheidungen mit dem Kopf treffen, oder mit dem Herzen", erklärte der 38-Jährige. "Meine Mum hat die meisten ihrer Entscheidungen, wenn nicht sogar alle, mit ihrem Herzen getroffen – und ich bin nun mal ihr Sohn."

